Тарасова рассказала, чем Трусова может всех удивить

Тарасова заявила, что Трусова хочет всех удивить исполнением пятерного прыжка

Газета.Ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, сможет ли серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова (в замужестве (Игнатова) выполнить пятерной прыжок.

© РИА Новости

Ее слова приводит РИА Новости.

«У Саши есть тренер и об этом лучше спросить у нее. Все идет от элемента, но будет ли она его делать, не знаю. А Саша, конечно, хочет всех удивить. И она нас уже удивляла», — сказала Тарасова.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Главное сейчас
