Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о тренерской методике без насилия.

— Нет ли ощущения, что считать подход Алисы Лью единственно верным – это какой-то перекос? Ведь все спортсмены разные.

— Мы говорим про то, что тренерская методика без насилия – это хорошо?

— Да.

— Я придерживаюсь этой истории тоже. Я согласна с Алисой, что в этом плане, когда тебе дают какую-то свободу, и при этом ты взрослый спортсмен, это тебе наоборот идёт тебе на пользу, когда у вас есть уважительное отношение между спортсменом и тренером, доверительное. Потому что без этого не будет, мне кажется, прогресса, потому что ты сразу начинаешь не полностью отдаваться работе, потому что думаешь, а вдруг это, не знаю, не то, что мне на данный момент нужно. Если мы говорим про взрослых спортсменов, то, мне кажется, там нет места какому-то чрезмерному давлению или жестокости. Есть преодоление себя, есть жёсткость, есть строгость, есть дисциплина, но нету унижения, оскорбления, физической силы. Мне кажется, сейчас фигурное катание в принципе уже развило эту историю, что насилие – это плохо по отношению к спортсменам, но в любом случае эту тему, мне кажется, надо поднимать, потому что до сих пор остаются моменты, когда или родитель может сильно надавить на спортсменку, или тренер, просто мы об этом можем не знать, — сказала Туктамышева в интервью Okko.