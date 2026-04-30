Пловец Колесников поделился впечатлениями от выступления фигуристов на ОИ

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников поделился впечатлениями от выступления фигуристов на Олимпийских играх в Милане.

— Вы смотрели зимнюю Олимпиаду?

— Да, но только фигурное катание.

— Почему именно его?

— Не знаю, просто, наверное, больше новостей было про этот вид спорта. Да еще появилось время посмотреть финал женского и мужского турниров. Понравилась спортсменка из США Алиса Лю и японец Юма Кагияма.

— Почему они?

— Было ощущение, что Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует.

— Кайфовала.

— Да, именно. Делала то, что чувствовала. И, наверное, именно это привлекло больше всего внимания. Несмотря на то, что я не особо разбираюсь в фигурном катании с точки зрения элементов и судейства — хотя со временем начинаешь и в этом понимать.

— Как нам в российском спорте прийти к такому же отношению к турнирам? Когда я разговаривала с Дмитрием Губерниевым, он сказал, что наши спортсмены выходят на старт «как на казнь», а, например, американцы — как на праздник.

— Вспомните, как Майкл Фелпс выходил на старты, и его знаменитую фотографию перед 200 м баттерфляем с Чадом ле Кло. На самом деле все очень индивидуально. У нас никого не настраивают выходить с мрачным выражением лица или кислой миной. Просто сама система подготовки предполагает более высокий уровень ответственности. Есть стресс, и ты не хочешь, чтобы он на тебя влиял. Включается защитная реакция, и со стороны это может выглядеть как излишняя серьезность. Поэтому и кажется, что ребята не улыбаются на старте.

Но сейчас ситуация меняется. Не сказать, что на последнем чемпионате все выходили на старт с тяжелыми лицами. У каждого свой настрой и это никак не влияет на результат. Кому-то нравится шоу, сейчас многим важно именно это — эмоции, зрелищность. Но по факту всем будет абсолютно все равно, как ты выходишь, если ты стабильно выигрываешь, — сказал Колесников.