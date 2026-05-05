Малинин: приходилось делать вещи, которые я не хотел

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что на Олимпиаде ему приходилось делать вещи, которые он не хотел, передает The Minnesota Star Tribune.

«Мне приходилось делать вещи, которые я не особо хотел делать. Было много медиа. Меня подталкивали к тому, что выгодно телевидению. Они использовали внимание, которое у меня есть, вместо того чтобы дать спортсменам проявить себя в моменте», — сказал Малинин.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла),.

26 марта Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп и набрал 111,29 балла. При этом изначально Малинин заявил каскад с четверным акселем, однако исполнять его не стал.