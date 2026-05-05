Валиева рассказала об идеальном отпуске

Российская фигуристка Камила Валиева в проекте ДоброFON «Добро всегда возвращается» призналась, что идеальным для нее считается отпуск, который разделен на активную и пассивную части.

«Допустим, первые семь дней ты гуляешь, смотришь по возможности города, страны. Мне нравится именно гулять по городу, смотреть на людей, это очень интересно, как они себя ведут в других странах. А потом пассивный отдых, когда лежишь как маленький тюленчик», — рассказала она со смехом.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период. Срок отстранения истек 25 декабря 2025 года.

О положительной допинг пробе спортсменки стало известно во время зимних Олимпийских игр — 2022. Сборная России выиграла золото в командном турнире, однако из-за дисквалификации Валиевой в итоге команда осталась с бронзовыми наградами.

После возвращения в спорт Валиева тренируется у Светланы Соколовской (ранее — в группе Этери Тутберидзе). 21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.