Хейтера Валиевой обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания

Хейтера российской фигуристки Камилы Валиевой, тренера Меган Дюамель обвинили в «травле и издевательствах» и выгнали из фигурного катания. Об этом сообщает Broken Ice.

Отмечается, что Дюамель лишили работы в Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) из-за травли и издевательств в отношении другого тренера. Жертва подала жалобу через систему Skate-Safe в ноябре 2025 года.

Дюамель является олимпийской чемпионкой 2018 года в парном разряде. Также она дважды побеждала на чемпионатах мира.

Ранее Дюамель обвиняла россиянку Валиеву в употреблении допинга. Также она призывала ужесточить правила в отношении сменивших гражданство отечественных фигуристов. В апреле 2023 года МИД России запретил спортсменке въезд в страну.