ISU повысил стоимость дорожек и вращений у одиночников

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение изменить стоимость дорожек и вращений в соревнованиях у одиночников в сторону увеличения, об этом стало известно после того, как организация опубликовала официальный документ по оценке критериев и факторов компонентов программы

В сезоне-2026/2027 изменится стоимость дорожки четвёртого уровня. Ранее фигуристы получали за исполнение этого элемента 3,90 балла, в новом сезоне базовая стоимость составит 4,10 балла. Дорожка третьего уровня будет оцениваться по базовой стоимости 3,50 балла вместо 3,30.

Помимо этого была изменена стоимость вращений. Так ранее базовая стоимость комбинированного вращения со сменой ноги оценивалась в 3,50 балла, в сезоне-2026/2027 она составит 4,20 балла.

Ранее ISU определил календарь соревнований на сезон-2026/2027. Этапы Гран-при и Финал соревнований состоятся с 23 октября по 13 декабря 2026 года. Чемпионат Европы – 2027 пройдёт в швейцарской Лозанне (21-31 января), а чемпионат мира состоится с 15 по 21 марта в финском Тампере.