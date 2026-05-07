Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о своем подходе к работе со спортсменами.

– Как сочетать строгость, требовательность и уважение к человеку? И какую грань принципиально нельзя переступать даже ради результата?

– Я читала в одном научном журнале, какой тип характера или какая методика руководства результативна: либерал, автократ, демократ или человек, который все делает по-своему. И в этой статье было написано: «Любой тип руководства может привести к результату».

Но я, конечно, следовала в своей работе не этому, а думала таким образом. Вот я руковожу ребятами 14, 16, 18, 20 и 24-26 [лет]. Каковы интересы этого человека? Они ко мне пришли для чего? Они ко мне пришли получить возможность стать спортсменами высокого уровня и в то же время получить удовольствие такое же, как получают просто люди этого возраста, но не спортсмены. Так же человечески и профессионально.

Поэтому я старалась ими руководить не типа «делай, как я говорю» или «я начальник, ты дурак», а делать таким образом, чтобы я не переходила грани человеческих отношений с этим спортсменом. Потому что, если, условно, я бы заставляла их, использовала какую-то ненормативную лексику или каким-то образом чрезмерно надавливала, то это требовало бы и от меня какого-то усилия и переступания мною каких-то граней.

Я себе говорила: то, что я с ребятами занимаюсь – это моя жизнь, и я хочу эту жизнь проводить в доброжелательной обстановке. Я не могу тренировать спортсмена годами и быть постоянно недовольной, чтобы у меня был раздражительный характер, чтобы я использовала, условно, крики, ор и так далее.

Я достаточно эрудированный тренер и специалист для того, чтобы добиться от фигуриста того, что требует профессия, но не унижая этого человека. Я хочу, чтобы моя профессия приносила мне удовольствие – раз, результат для всех благожелательный – два, и в то же время я не портила себе характер и здоровье, чтобы заниматься любимым делом на протяжении длительного времени.

Сразу вспоминала, как к нам, ко мне как к фигуристке относился мой первый тренер, мой второй тренер. Первый тренер, Иван Иванович Богоявленский, пожилой мужчина. Он никогда не кричал, не заставлял, он делал урок интересным, и мы сами хотели делать то, что он нам предлагал. Второй тренер, Игорь Борисович Москвин, точно так же, никогда не кричал, не использовал ненормативную лексику, не унижал, типа, «я вас заставляю то, то, то». Он так организовывал занятия, что было интересно делать то, что было сложно.

Я продолжила эти традиции, чтобы так проводить занятия и весь период воспитания, образования, совершенствования спортсменов, чтобы моя жизнь при этом приносила мне удовольствие – не только результатами, а именно самим процессом. Потому что результат зависит от процесса.

Я все равно должна принуждать где-то. Для того, чтобы спортсмена высокого уровня подготовить, все равно нужно принуждать. Можно принуждать криком, шумом. Но я для себя решила: я так не хочу.

Я наблюдала нескольких тренеров, которые до меня были великими с великими результатами. Я себе сказала: я так не хочу, я хочу по-другому. То есть, наверное, так же, как меня тренировали другие тренеры и как у нас было принято в семье. У нас в семье тоже никто друг на друга не кричал, не унижал. И, очевидно, у нас это все пошло дальше.

Иногда я где-то начинаю давить, а люди же разные, спортсмены разные, и чувствую, что не справляется. Проще всего признать: это такой неспособный спортсмен. А лучше признать: найди путь, как к этому фигуристу найти подход, каким образом его стимулировать, мотивировать, заинтересовать для того, чтобы этот маленький человечек захотел сам сделать или с моей помощью.

Чрезмерное давление или чрезмерная агрессивность в твоей работе – оно не помогает. Может быть, однократно оно поможет, а на будущее оно не помогает, потому что разрушается взаимодействие. Это потом будет твой последователь. Они займут твое место. Станут если не тренерами, то в любой другой сфере, в которой они будут работать, они сохранят этот характер и взаимодействие с другими людьми», – сказала Москвина в интервью на ютуб-канале ZARENKOV TALK.