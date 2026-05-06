Мишин прокомментировал уход фигуристки Муравьевой из своего штаба

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал появившуюся ранее новость о том, что 19-летняя фигуристка Софья Муравьёва покинула его тренировочную группу.

«Да, я прекратил сотрудничество с Соней Муравьёвой в связи с тем, что мои планы по дальнейшей совместной работе не совпадали с её жизненной позицией», — приводит слова Мишина ТАСС.

Муравьёва и Мишин сотрудничали с весны 2025 года. Предыдущим штабом фигуристки была группа двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

На минувшем чемпионате России Муравьёва заняла пятое место, в финале Гран-при России — четвёртое.