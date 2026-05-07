Тарасова назвала россиян, которых можно сравнить с Малининым

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что с американцем Ильёй Малининым в своё время в России можно было сравнить олимпийских чемпионов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

«Кого из российских фигуристов можно назвать Ильёй Малининым своего времени? Такими в советское время были наши танцоры Людмила Пахомова и Александр Горшков. Если говорить о более позднем периоде, однозначно с Малининым можно сравнить Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Думаю, даже не надо объяснять, почему я назвала именно их. После Лёши и Евгения фигуристов, сравнимых с ними, в России не было. Уверена, что такие обязательно появятся в будущем. Даже сейчас у нас есть мальчики, которые способны конкурировать за первое место на каждом соревновании», — приводит слова Тарасовой Sport24.