Авербух: Малинину не стоит винить прессу в своем провале

Авербух о Малинине: «Илья живет в США и должен знать, как работает медиаиндустрия. Абсолютно глупо винить в провале прессу»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух считает, что Илье Малинину не стоит винить прессу в своем провале на Олимпиаде.

«Илья Малинин еще мальчишка. Не стоит навешивать на него какие-то ярлыки. Он эмоциональный парень. Заявляет то, что заявляет. Видеть какую-то глубину в его словах — это такое... Конечно, на него обрушилась история целая. Он был действительно фаворитом. Илья живет в США и должен знать, как работает медиаиндустрия. Он еще юноша, который при этом уже был двукратным чемпионом мира. Думаю, что Малинин просто должен сделать выводы из этой Олимпиады и пойти дальше. Абсолютно глупо винить в провале прессу. Мы мерим взрослыми мыслями юных людей. Завтра Малинин будет говорить уже другое. Послезавтра — третье. Он юный и, бесспорно, талантливый человек», — сказал Авербух.
