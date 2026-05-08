Роднина прокомментировала попытки сравнить ее с Малининым

Трехкратная олимпийская чемпионка в спортивных парах Ирина Роднина прокомментировала попытки сравнить ее с американским фигуристом Ильей Малининым.

«Нас с Ильей сравнивать нельзя. Лично я не проиграла ни одного соревнования, а он на Олимпиаде занял восьмое место. Он безусловный лидер по многим критериям, но есть существующий факт: отсутствие личной медали на Олимпиаде», - заявила Роднина.

Контекстом высказываний стала Олимпиада‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, где Малинин входил в число фаворитов соревнований: после победы в короткой программе он допустил серьезные ошибки в произвольной и в итоге занял восьмое место.

Позже сам фигурист объяснил свое выступление воздействием психологического давления.