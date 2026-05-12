Фигурист Малинин задумался о паузе в карьере

Американский фигурист Илья Малинин не исключил, что может взять паузу в карьере из‑за напряженного графика в последние четыре года перед Олимпийскими играми‑2026.

На ОИ‑2026 в Италии Малинин в составе сборной США стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, в турнире одиночников он занял восьмое место, допустив несколько падений в произвольной программе.

— Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были тяжелыми. Поэтому я думаю, что хочу взять небольшой перерыв, будь то на полсезона или… это действительно зависит от моего самочувствия. Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду раздумывать о паузе, потому что еще не совсем уверен… Я двигаюсь шаг за шагом, — цитирует Малинина пресс‑служба Международного олимпийского комитета.

Малинину 21 год. Он трехкратный чемпион мира, трехкратный победитель финала Гран‑при, четырехкратный чемпион США.