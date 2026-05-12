Леонова прокомментировала слова Трусовой об упрощении фигурного катания

Леонова — о словах Трусовой об упрощении фигурного катания: «Будет больше возможности показать идею»
Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова заявила «Матч ТВ», что снижение технической сложности программ в фигурном катании позволит лучше передать идею.
Ранее серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Игнатова (Трусова) в соцсетях заявила, что фигурное катание с каждым нововведением становится легче и большее количество людей могут достичь результатов, не обладая уникальными качествами.
С сезона‑2026/27 в произвольной программе одиночников количество прыжковых элементов сократилось с семи до шести. В парном катании запретили каскады из трех прыжков, в произвольной программе одна из поддержек и вращение заменены хореографическими, а также убрана хореографическая дорожка.
— В какой‑то степени согласна (с Александрой), а в какой‑то степени есть размах для более интересных программ с точки зрения второй оценки. Потому что изменения в основном касаются произвольной программы: убрали прыжок и добавили хореографическое вращение. Возможно, будет больше возможности показать саму постановку и идею. Так что здесь спорный вопрос. Если опираться на парное катание, то там будто бы идет в сторону упрощения. Хотя в парном катании мало кто исполняет сложные элементы параллельно, например, лутц, флип, риттбергер. Чаще всего этот тулуп и сальхов. Возможно, если партнеры владеют этими прыжками и будут пытаться брать именно сложностью, то это будет интереснее, — сказала Леонова «Матч ТВ».
