Леонова прокомментировала слова Трусовой об упрощении фигурного катания

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова заявила «Матч ТВ», что снижение технической сложности программ в фигурном катании позволит лучше передать идею.

Ранее серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Игнатова (Трусова) в соцсетях заявила, что фигурное катание с каждым нововведением становится легче и большее количество людей могут достичь результатов, не обладая уникальными качествами.

С сезона‑2026/27 в произвольной программе одиночников количество прыжковых элементов сократилось с семи до шести. В парном катании запретили каскады из трех прыжков, в произвольной программе одна из поддержек и вращение заменены хореографическими, а также убрана хореографическая дорожка.