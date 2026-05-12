Фигуристка Муравьева попросила отчислить ее из сборной России

Фигуристка Софья Муравьева попросила исключить ее из сборной России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. Данное решение связывают с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.

Муравьевой 19 лет, она является двукратным призером чемпионатов России (2023, 2024). В прошлом сезоне заняла на ЧР пятое место.

6 мая стало известно, что она покинула группу Алексея Мишина по инициативе тренера.