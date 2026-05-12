Тарасова объяснила решение Муравьевой об уходе из сборной

Тарасова связывает решение Муравьёвой об уходе из сборной со сменой гражданства

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что просьба Софьи Муравьёвой отчислить её из сборной России связана с намерениями спортсменки сменить спортивное гражданство.

«Мы с ней общались, всё было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным. Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдёт в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем. Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть. Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России. Вопрос в том, отпустит ли её федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она еще не сформировавшаяся, но сильная», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

