Гербольдт отказалась назвать фигуристку Муравьеву предательницей

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Анной ИВАНОВОЙ высказалась по поводу смены спортивного гражданства вице-чемпионки России Софьи Муравьевой. 19-летняя фигуристка попросила исключить ее из состава сборной России.

– Значит, у неё есть какие-то мысли, договоренности или причины на этот счет. Насколько у нее получится за другую страну выступать, без понятия, – отметила Гербольдт.

– Можно ли её в таком случае назвать предательницей?

– Я думаю, что нет, потому что все вправе выбирать.

– Сможет ли Муравьёва вне сборной России вернуться на прежний уровень и завоевывать медали уже за другую страну?

– Думаю, что да.

– А какие условия будут для этого нужны?

– Это уже к ней вопрос. Она – спортсменка, ей виднее, что ей нужно и чего ей не хватает.

Лучшие достижения Муравьевой – серебро и бронза на чемпионате России в 2023 и 2024 годах.

Минувший сезон она провела в Петербурге, тренируясь под руководством Алексея Мишина. На чемпионате России-2025/26 Муравьева заняла 5-е место.