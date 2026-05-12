Журова об отчислении Муравьевой из сборной: «Может быть, она собирается выступать за другое государство и понимает, что ей могут предъявить финансовые претензии»

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном уходе из сборной России фигуристки Софьи Муравьевой.

Журова высказалась о возможном уходе из сборной фигуристки Муравьевой
Ранее РИА Новости сообщило, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной РФ.

«Мы можем только догадываться о причинах такого решения Софьи. У нее ведь могут быть и какие-то личные мотивы. Например, вдруг она решила выйти замуж и собирается рожать ребенка. Или у нее могут проблемы со здоровьем. Но я это просто фантазирую, потому что она сама не хочет оглашать мотивы. Может быть, она собирается выступать за другое государство и понимает, что потом ей могут предъявить претензии финансового характера. Но сначала надо дождаться, когда она назовет ее мотивы. Или она хочет тренироваться у какого-то специалиста, который не является тренером сборной России. Такое ведь тоже может быть, но надо знать истинную подоплеку», – сказала Журова.
