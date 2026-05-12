Выяснилось, будут ли Плющенко и Тутберидзе работать с Муравьевой

Российские тренеры Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе не рассматривают возможность работы с фигуристкой Софьей Муравьевой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Муравьева тренировалась в академии Плющенко с 2020-й по 2025 год, после чего перешла в группу Алексея Мишина.

6 мая Мишин сообщил, что по собственной инициативе прекратил работу с Муравьевой из-за «несовпадения жизненных позиций», а сегодня в СМИ появилась информация, что фигуристка попросила отчислить ее из сборной России – это решение может быть связано со сменой спортивного гражданства.