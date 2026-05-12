Тутберидзе отказалась принять Софью Муравьеву в свою группу

Журналист Влад Жуков заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отказалась принять в свою группу серебряного призёра чемпионата России – 2024 Софью Муравьёву. Также он считает, что после ухода от Алексея Мишина возвращение Муравьёвой к Евгению Плющенко также крайне маловероятно.

«Насколько мне известно, на данном этапе абсолютно точно можно отмести двух кандидатов –Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе. Думаю, с Этери Георгиевной всё упирается в переполненность группы и в возможные противоречия с рядом спортсменов – поэтому, по моей информации, она отказала Соне. По крайней мере, на данный момент. А вот с Плющенко всё интереснее. Во-первых, сказывается не самый гладкий в плане личного взаимодействия последний сезон Софьи в «Ангелах Плющенко». А, во-вторых, насколько мне известно, у них все ещё остались юридические обязательства», — написал Жуков в своём телеграм-канале «Лапидарность».