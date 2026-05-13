Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию вышла замуж

Четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото сообщила, что вышла замуж. Ее слова приводит Olympics.

Спортсменка рассказала, что торжественное событие произошло 5 мая. Она поделилась, что познакомилась с мужем в университете.

«Он полная моя противоположность — всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться», — поделилась подробностями Сакамото.

Японская фигуристка завершила карьеру после сезона-2025/2026. На Олимпийских играх 2026 года она завоевала серебро в личном и командном турнирах.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что является фанаткой Сакамото и очень радуется ее успехам. Она захотела отправить букет цветов фигуристке после победы на последнем чемпионате мира.