Французский хореограф высказался о работе с Трусовой

Ришо о работе с Трусовой: «Это очень захватывает, Саша – уникальная спортсменка. У нее особенная энергетика и присутствие на льду»
Французский хореограф Бенуа Ришо назвал Александру Трусову уникальной спортсменкой.
Ришо ставит Трусовой программу на следующий сезон.
«Мы начали работу над новой короткой программой вместе. Это очень захватывает, и мне творчески очень интересно, потому что Саша – совершенно уникальная спортсменка. Она уже является иконой нашего спорта, и меня в ней привлекает то, что в художественном плане еще многое предстоит открыть – за пределами одних лишь прыжков. У нее очень особенная энергетика и присутствие на льду», – сказал Ришо.
