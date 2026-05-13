Выяснилось, когда Муравьева может запросить смену спортивного гражданства

Российская фигуристка Софья Муравьева может запросить смену спортивного гражданства до 1 июля, сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее РИА Новости со ссылкой на несколько источников сообщили, что серебряный призер чемпионата России 2024 года Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны.

— Вопросы передачи гражданства фигуристам, в первую очередь, решаются между соответствующими федерациями‑членами. У членов ISU есть время до 1 июля, чтобы подать такие запросы. ISU не будет больше комментировать отдельные случаи, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе ISU.

В сезоне‑2024/25 Муравьева заняла четвертое место на чемпионате России в Омске. В январе 2025 фигуристка года стала серебряным призёром чемпионата России по прыжкам в Санкт‑Петербурге.