Тренер фигуристов рассказал о периоде жизни в Бразилии и США

Тренер в парном фигурном катании Павел Слюсаренко рассказал, как перешел на нынешнюю работу после завершения спортивной карьеры и участия в шоу в Бразилии и США.

– Закончился юниорский возраст, мне был 21 год, катался с Анастасией Ходковой, она не прыгала тройные. Понимал, что нам нет смысла переходить во взрослые. Завязался разговор с тренерами: «Хочу кататься дальше, помогите переехать в Питер или Москву».

На три месяца мы ушли в отпуск, не было никакого предложения. Мне 21 год. Сидеть на шее у мамы я не собирался. Да, у меня была какая-то зарплата, но ее не хватало для жизни. Я уехал на шоу Disney on Ice в Бразилию на два месяца – они пролетели по щелчку пальцев: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Порту-Алегри…

– Правда, что там с пистолетами ходят на улицах?

– Да, это правда. Особенно в Рио-де-Жанейро. В Сан-Паулу еще не так, а вот Рио… Безобразно. Нас даже предупреждали организаторы: будьте аккуратны с телефонами, кошельками. Очень много бездомных, просто ужас. Но лично я с нарушениями закона не сталкивался – нас перевозили трансфером.

– Работая за рубежом, ты не терял надежды продолжить спортивную карьеру?

– Через две недели после приезда в Южную Америку мне позвонила мама, сказала, что нужно срочно ехать в Санкт-Петербург, потому что [тренеры] Великовы готовы меня взять. Есть партнерша. Потом и Олег Васильев. А я не могу уехать, контракт подписал… А шоу-то затянуло: вроде ничего особенного не делаешь, но деньги неплохие платят. В итоге подписал еще один контракт на девять месяцев. Работал уже в Америке.

В перерыве между двумя этими контрактами приехал в Пермь оформлять документы. Поговорил с Великовыми, что после шоу приеду, попробую покататься. Но все было не так просто. После шоу Disney мне еще предложили контракт на корабле, и я поехал туда. Там уже, честно говоря, были сложности – не для меня это замкнутое пространство, каждый день одно и то же.

– А в Америке как все прошло?

– Объездил 27 городов. Повезло, что каст был во многом русскоязычным. Быстро адаптировался, хоть и язык освоил не сразу. По истечении девяти месяцев говорил не прям свободно, но говорил. Потом на корабле каст был только из американцев – и я стал свободно общаться довольно быстро, нужно было как-то выживать. Спасибо тому времени, сейчас могу ездить на международные соревнования и понимать английскую речь на 70-80%.

– Как в итоге ты стал тренером?

– На дворе февраль 2011-го, вернулся в Пермь. Что делать дальше? Уйду в свободное плавание. Звонит Валентина Федоровна (Тюкова): «Привет, что делаешь?». Отвечаю: «Ничего». Предложила, раз мне «нечего делать», прийти помочь ей. Пришел, что-то сделал. На следующий день не пришел, она позвонила: «Ты где, я не поняла? У тебя работа». Ну и такими маленькими шажками затянуло. Впервые подписал трудовой контракт со школой «Орленок» на четверть ставки.

– Звучит так, что денег было не очень много?

– Первой зарплаты не хватило даже полный бак в машине заправить. Но я шел не за деньгами, а за идеей. Сделать какой-то творческий перерыв.

– А деньги где брать?

– Остались с шоу. После Бразилии купил себе машину, сделал ремонт маме, оформил документы для Америки. Еще остались деньги погулять. Поэтому я пошел работать тренером, была финансовая подушка, – рассказал 39-летний Слюсаренко.