Тутберидзе объяснила, чем жертвуют родители спортсменов

Тутберидзе рассказала, чем жертвуют родители спортсменов
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала о роли родителя в карьере ребенка.
«Липницкая свою жизнь положила, чтобы состоялась Юлия Липницкая. Состоялась? Состоялась. Семья Жени Медведевой – то же самое. Бабушка жила на катке. Они продали свою квартиру, где они жили, переехали рядом с катком жить. Алина Загитова – то же самое. Родители совершили ошибку? Они вырастили чемпионов. Может, полных семей не так много. Те мамы, которые здесь сидят с утра до вечера, упускают момент семьи. И остаются в итоге с дочерью. И опять-таки, я еще не встретила ни одного спортсмена состоявшегося, олимпийского чемпиона, который бы сказал: мам, спасибо тебе огромное, что ты отдала все, что у тебя было, сидела на трибуне всю жизнь, упустила свое какое-то и женское счастье, и счастье состояться в жизни. Но этот родитель состоялся как родитель" — приводит слова Тутберидзе «Okko».