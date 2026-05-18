Американская фигуристка Лью рассказала о своих отношениях с тренерами

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала о своих отношениях с тренерами Массимо Скали и Филиппом Ди Гульельмо.

«Они невероятные. Да, они очень забавные. Иногда мне кажется, что я плачу им за то, чтобы хорошо провести время и отлично поговорить. Серьёзно, это они крутые. Я обожаю их. Я забываю, что фигурное катание — это работа! С ними у меня возникает ощущение, что я хочу этим заниматься. Я их совсем не боюсь. Когда я была младше, я боялась своих старых тренеров. Я считаю, что один из главных факторов, который действительно изменил для меня этот вид спорта, — это то, что теперь я не боюсь своих тренеров, свою команду и наставников. Так что да, на тренировках у меня никакого стресса», — приводит слова Лью Interview Magazine.