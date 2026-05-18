Французский хореограф рассказал о работе с Мишиным и Семененко

Французский хореограф Бенуа Ришо рассказал, каково ему было работать с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным и его учеником Евгением Семененко.

«С Евгением Семененко и Алексеем Мишиным я чётко представлял, что мы должны сделать, чтобы продвинуться к более высоким оценкам, перейти, если можно сказать, на другой уровень. Я конкретно обрисовал, что нам нужно исправить, и был приятно удивлён реакцией Мишина, который глубоко понимает фигурное катание, всегда идёт вперёд, развивается и пытается понять, как сделать своего спортсмена лучше. В этот раз я озвучил идею, что хотел бы, чтобы Евгений поработал сам. Я сказал ему, что он должен найти собственный путь в нашей работе, что не нужно никого спрашивать, надо делать то, как чувствуешь. И это дало прогресс. Это будет новая программа на сюжет из фильма, основанного на реальной истории, и Евгений предстанет в образе главного героя, — приводит слова Ришо ФФККР.

Напомним, Бенуа Ришо прилетел в Новогорск, чтобы поработать с российскими фигуристами. Он поставил программы Камиле Валиевой, Александре Игнатовой (Трусовой), Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.