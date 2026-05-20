Французский хореограф рассказал о работе с Валиевой

Французский хореограф Бенуа Ришо признался, что на работу с фигуристкой Камилой Валиевой у него было всего три дня, поэтому они много часов проводили на льду. Его слова приводит журналистка Майя Багрянцева в Telegram-канале «Всем лутц!».

Ставили хореографию и делали очень много прокатов — одной из самых частых моих фраз была «ещё раз!» Камила даже смеялась, что не помнит, чтобы когда-то делала так много повторов и проводила столько времени на льду. Так что у нас получился настоящий интенсив», — поделился он.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.