Жулин рассказал о состоянии Нарижного после травмы

«Готов к полноценным тренировкам». Жулин рассказал о физических кондициях Нарижного после травмы
Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, готов к полноценным тренировкам после реабилитации от травмы, рассказал «Матч ТВ» тренер спортсменов Александр Жулин.
В январе 2025 года тренер Денис Самохин рассказал «Матч ТВ», что Нарижный перенес операцию на колене. Позже стало известно, что Хавронина и Нарижный покинули группу Самохина и перешли к Александру Жулину. В октябре Жулин рассказал «Матч ТВ», что фигурист не тренируется. В декабре Нарижному сделали еще одну операцию на колене. В четверг Хавронина в социальных сетях поделилась фотографиями с Нарижным на льду.
— В каких кондициях находится Девид после возвращения на лед?
— Он готов к полноценным тренировкам, — сказал Жулин «Матч ТВ».
Хавронина и Нарижный — двукратные бронзовые призеры чемпионата России.
