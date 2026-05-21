Жулин рассказал о состоянии Нарижного после травмы

Девид Нарижный, выступающий в танцах на льду с Ириной Хаврониной, готов к полноценным тренировкам после реабилитации от травмы, рассказал «Матч ТВ» тренер спортсменов Александр Жулин.

© Матч ТВ

В январе 2025 года тренер Денис Самохин рассказал «Матч ТВ», что Нарижный перенес операцию на колене. Позже стало известно, что Хавронина и Нарижный покинули группу Самохина и перешли к Александру Жулину. В октябре Жулин рассказал «Матч ТВ», что фигурист не тренируется. В декабре Нарижному сделали еще одну операцию на колене. В четверг Хавронина в социальных сетях поделилась фотографиями с Нарижным на льду.

— В каких кондициях находится Девид после возвращения на лед?

— Он готов к полноценным тренировкам, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Хавронина и Нарижный — двукратные бронзовые призеры чемпионата России.