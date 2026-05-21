Губерниев высказался о спортивной школе имени Загитовой

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев рассказал о возможном менеджерском будущем фигуристки Алины Загитовой.

— Как оцените менеджерское будущее Алины Загитовой в строящейся школе?

— Вопрос в том, будет ли она этим заниматься. Школа носит ее имя. Она будет тренером, директором – кем она там будет? И будет ли она там вообще? Надо понять, что она там будет делать. В любом случае спортсменка она выдающаяся. Алина Загитова – это настоящий бренд, в ее школу пойдут заниматься дети.

Но я думаю, что не Алиной Загитовой единой, не так ли? Там будут тренеры, специалисты, и уже Министерство спорта Татарстана будет вести работу. Татарстан – республика спортивная, все всё знают и понимают. Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина Загитова: в образе свадебной генеральши – это одна история, в роли действующего организатора, директора, менеджера – другая история, — приводит слова Губерниева «Татар-информ».