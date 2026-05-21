Журова оценила решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение сына Евгения Плющенко выступать за Азербайджан. Ее слова приводит РИА Новости.
Депутат отметила, что государство не вкладывало денег в подготовку Александра Плющенко.
«Он работал в частной школе. Но все равно люди будут стараться осудить», — добавил она.
Ранее 21 мая стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену открепление. Если Международный союз конькобежцев одобрит переход, он сможет представлять Азербайджан на соревнованиях со следующего сезона.
Сын Плющенко сменил гражданство
В прошлом году Плющенко-старший раскрыл методику тренировок сына.
«Мы никуда не спешим, а тренируемся по сценарию моего спортивного пути!» — заявил бывший фигурист.
