Тарасова объяснила переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Тарасова объяснила, с чем связан переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

Переход фигуриста Александра Плющенко в сборную Азербайджана связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде, после перехода ему будет проще квалифицироваться на чемпионаты мира и Европы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее источник сообщил ТАСС, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана.

"Это выбор его родителей. Они хотят, чтобы у парня было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые. У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают", - сказала Тарасова.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".

