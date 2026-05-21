Фигуристка объяснила перехода сына Плющенко под флаг Азербайджана

Решение семьи российского фигуриста Евгения Плющенко позволить сыну Александру выступать за Азербайджан является адекватным и обоснованным. Об этом заявила фигуристка Алена Леонова.

— Нет, это не странно. Конкуренция в России очень высокая, — отметила она.

По словам спортсменки, переход под флаг другой страны обоснован тем, что в Азербайджане больше шансов отобраться на соревнования, такие, как этапы Гран-при.

— Ну и вообще, в принципе есть возможность выступать на международном уровне. Поэтому, я считаю, это адекватное решение. Здесь не нужно искать подводных камней, думаю, это просто прагматичный шаг, — приводит слова Леоновой Газета.Ru.

21 мая в СМИ сообщили, что Александр Плющенко будет выступать за азербайджанскую команду. По данным журналистов, Федерация фигурного катания на коньках России предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, состоявшемся 21 мая.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, которые сменили российское спортивное гражданство на иностранное, могут запретить въезд в РФ. Глава ведомства назвал подобные действия со стороны атлетов «предательством в чистом виде».