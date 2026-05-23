«Будет тяжело»: заслуженный тренер о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Заслуженный тренер России Александр Жулин, который работает в фигурном катании, заявил, что не видит ничего страшного в переходе Александра Плющенко - сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко - в сборную Азербайджана. Его слова приводит РИА Новости.

"Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело, шансов очень мало. А там он, может быть, будет участвовать в чемпионатах Европы и мира. На мой взгляд, ничего страшного в этом переходе нет", - сказал Жулин.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.