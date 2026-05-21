Журова оценила решение сына Плющенко быть в сборной Азербайджана

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о переходе сына прославленного фигуриста Евгения Плющенко – Александр, под флаг Азербайджана. Как сообщает РИА Новости, парламентарий предрекла своему коллеге по спортивному цеху непростую реакцию соотечественников.

По словам Журовой, профессиональные спортсмены и преданные болельщики, скорее всего, поймут мотивы семьи, тогда как широкая публика будет склонна осуждать Евгения. Депутат предупредила двукратного олимпийского чемпиона, что ему следует морально подготовиться — в его адрес неизбежно прозвучат упрёки в недостатке патриотизма. Сама Журова, как она подчеркнула, традиционно старается сохранять нейтральную позицию, поскольку видит резоны как у одной, так и у другой стороны.

При этом законодательница обратила внимание на важный нюанс: государство не финансировало подготовку юного Александра, поскольку он тренировался в частной школе. Тем не менее, добавила Журова, это вряд ли удержит людей от попыток осудить отца, принявшего такое решение.

Напомним, что информация о переходе 11-летнего сына Евгения Плющенко в сборную Азербайджана появилась 21 мая.