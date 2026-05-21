«Остаюсь русским»: сын Плющенко высказался о переходе под флаг Азербайджана

Александр Плющенко, 13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявил о том, что несмотря на получение спортивного гражданства Азербайджана, он остается русским.

— Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы, — заявил юный фигурист.

Плющенко-младший также выразил пожелание, чтобы в Россию приезжало как можно больше фигуристов из разных стран.

— Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись, — передает слова спортсмена «Спорт Экспресс».

Александр Плющенко — сын Евгения Плющенко и телеведущей Яны Рудковской. С раннего детства он был известен как «Гном Гномыч» и постоянно появлялся в соцсетях, телешоу и рекламе вместе с родителями.

Сам Евгений Плющенко рассказал, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. При этом фигуристка Алена Леонова выразила мнение, что решение семьи Плющенко является адекватным и обоснованным.