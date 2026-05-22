Выяснилось, запрашивали ли иностранные федерации переход Муравьевой

Иностранные федерации не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о переходе призёра чемпионатов России по фигурному катанию Софьи Муравьёвой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

Ранее стало известно, что фигуристка обратилась с просьбой исключить её из состава национальной команды России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьёвой в сборную Франции. Также сообщалось, что Муравьёва может начать выступать за сборную Грузии.

19-летняя Муравьёва прекратила сотрудничество с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным по инициативе специалиста. До перехода к Мишину она тренировалась у Евгения Плющенко.