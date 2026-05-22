Сихарулидзе переизбран на пост президента ФФКР

Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс‑служба организации.
Отчетно‑выборная конференция ФФККР прошла 22 мая в Москве. По итогам голосования Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента организации.
В апреле 2023 года Сихарулидзе назначили исполняющим обязанности президента ФФККР. В феврале 2025 года его избрали главой организации.
Сихарулидзе 49 лет. В паре с Еленой Бережной он выиграл золото Олимпиады‑2002.