Сихарулидзе переизбран на пост президента ФФКР

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс‑служба организации.

Отчетно‑выборная конференция ФФККР прошла 22 мая в Москве. По итогам голосования Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента организации.

В апреле 2023 года Сихарулидзе назначили исполняющим обязанности президента ФФККР. В феврале 2025 года его избрали главой организации.

Сихарулидзе 49 лет. В паре с Еленой Бережной он выиграл золото Олимпиады‑2002.