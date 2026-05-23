«Живу так, как считаю правильным»: фигуристка Муравьева сделала новое заявление

Российская фигуристка Софья Муравьева в своем Telegram-канале призвала не верить различным слухам, которые появляются вокруг нее, и призвала не распространять их.

"Меня искренне огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения и как много людей готовы им верить. Хочу прояснить: я не давала никаких комментариев по этому поводу и не планирую этого делать. Я живу так, как считаю правильным, и сама принимаю все решения", - указала она.

12 мая появилась информация, что Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны. Речь идет о смене спортивного гражданства.

До этого Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.