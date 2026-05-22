Сихарулидзе: ФФККР может обратиться в суд в случае недопуска россиян

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе допустил возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по примеру других спортивных федераций в случае недопуска российских фигуристов до международных соревнований.

«Нам удалось единственным из зимних федераций создать условия, чтобы наши спортсмены выступили на Олимпийских играх. Мы пришли к этому диалогом, не подавали в суд. Но время идёт, с огромной надеждой смотрим на ISU, которая должна принять решение о снятии дисквалификаций. Если это не произойдёт, то будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», — цитирует Сихарулидзе «Матч ТВ».

В июне 2026 года состоятся заседания совета и конгресса Международного союза конькобежцев (ISU), на которых могут обсудить ситуацию по российским спортсменам.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских юниоров до международных стартов с флагом и гимном. ISU решение по допуску юниоров ещё не принял.