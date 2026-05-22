Сихарулидзе высказался о ситуации с фигуристкой Жилиной

Глава ФФККР Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с фигуристкой Вероникой Жилиной. Он заявил, что долгое время были обстоятельства, препятствовавшие её переходу в Азербайджан.

Ранее стало известно, что некоторые подопечные Евгения Плющенко решили сменить спортивное гражданство. В частности, Вероника Жилина будет выступать за Азербайджан.

«Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику. Её переход не мог быть легитимным, потому что не все документы были оформлены, а также по правилам она проходила карантин. Но все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили её кататься за Азербайджан», — приводит слова Сихарулидзе «Чемпионат».

Отметим, что сегодня, 22 мая, Антон Сихарулидзе был переизбран на пост главы ФФККР.