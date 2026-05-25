Хореограф вступилась за сына Плющенко

Бетина Попова о сыне Плющенко: «Взрослые люди соревнуются, кто смешнее поиздевается в комментариях над мальчиком. Просто ужасно»
Хореограф Бетина Попова осудила негативные высказывания в адрес Александра Плющенко.
13-летний сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выступил на премии РУ.ТВ с певцом Димой Биланом. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший выступил на льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.
«Просто ужасно, сколько взрослых людей готовы накинуться на 13-летнего ребенка. Фигурное катание и без того очень токсичная среда, но чтоб настолько... У меня в голове не укладывается. Просто шок. Представьте, что вашего 13-летнего ребенка будут травить всем интернетом просто ни за что! За то что он просто выступил. Взрослые люди соревнуются, кто смешнее поиздевается в комментариях над мальчиком… Который с детства усердно занимается своим делом. Будьте добрее. Ну и хочется увидеть комментаторов на пластиковом льду во всей их грации», – приводит слова Поповой Sport24.
