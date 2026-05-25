Избраны вице-президенты ФФККР

Владислава Глазкова и Владимир Грибанов избраны вице‑президентами Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс‑служба организации.
Кандидатуры Глазковой и Грибанова единогласно поддержали все делегаты отчетно‑выборной конференции ФФККР.
Глазкова — представитель Челябинской области, Владимир Грибанов — глава Федерации фигурного катания Мордовии.
Ранее Глазкова входила в состав исполкома ФФККР, Владимир Грибанов был вице‑президентом ФФККР. Количество вице‑президентов ФФККР сократилось до двух человек, до этого было трое.
В пятницу в Москве прошла отчетно‑выборная конференция, по итогам которой Антон Сихарулидзе был переизбран на пост главы ФФККР.
В состав избранного исполкома ФФККР вошли 22 человека — представители региональных федераций фигурного катания.