Избраны вице-президенты ФФККР

Владислава Глазкова и Владимир Грибанов избраны вице‑президентами Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщает пресс‑служба организации.

Кандидатуры Глазковой и Грибанова единогласно поддержали все делегаты отчетно‑выборной конференции ФФККР.

Глазкова — представитель Челябинской области, Владимир Грибанов — глава Федерации фигурного катания Мордовии.

Ранее Глазкова входила в состав исполкома ФФККР, Владимир Грибанов был вице‑президентом ФФККР. Количество вице‑президентов ФФККР сократилось до двух человек, до этого было трое.

В пятницу в Москве прошла отчетно‑выборная конференция, по итогам которой Антон Сихарулидзе был переизбран на пост главы ФФККР.

В состав избранного исполкома ФФККР вошли 22 человека — представители региональных федераций фигурного катания.