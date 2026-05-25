Опубликован календарь российских турниров по фигурному катанию

ФФККР опубликовала календарь турниров на сезон – 2026/2027: финал Гран-при России пройдёт в Саранске

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала соревновательный календарь на сезон – 2026/2027. «Совспорт» представляет расписание турниров у взрослых спортсменов.

Календарь соревнований в фигурном катании в сезоне – 2026/2027

  • 19 – 20 сентября: контрольные прокаты сборной России (Москва);
  • 16 – 19 октября: этап Гран-при в Нижнем Новгороде;
  • 22 – 26 октября: этап Гран-при в Санкт-Петербурге;
  • 30 октября – 2 ноября: этап Гран-при в Красноярске;
  • 6 – 9 ноября: этап Гран-при в Екатеринбурге;
  • 13 – 16 ноября: этап Гран-при в Омске;
  • 27 – 30 ноября: чемпионат России по прыжкам (Москва);
  • 16 – 21 декабря: чемпионат России (Челябинск);
  • 23 – 25 февраля 2027: финал Гран-при России (Саранск);
  • 12 – 15 марта 2027: Кубок Первого канала (Санкт-Петербург);
  • 27 – 28 марта 2027: турнир шоу-программ «Русский вызов».

Чемпионат России пройдёт в Челябинске в пятый раз.

Ранее Антон Сихарулидзе был переизбран на пост главы ФФККР. Владиславу Глазкову и Владимира Грибанова избрали вице-президентами организации.

