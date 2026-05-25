Гуменник похвастался сертификатом младшей медсестры

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал журналу «Мир фигурного катания» об учебе, заявив, что у него есть сертификат младшей медсестры.

© Газета.Ru

«Зачли ли мне какие-то экзамены автоматом? У меня оставалась дисциплина «Действия в чрезвычайных обстоятельствах». У меня есть сертификат младшей медсестры. Именно медсестры, а не медбрата. Этого оказалось достаточно, чтобы получить «автомат», — сказал Гуменник.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).