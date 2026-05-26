Плющенко показал тренировку старшего сына

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку своего старшего сына Александра после новости о его переходе под флаг Азербайджана.

«Ньюсмейкер прошлой недели раскатывает новые коньки к новому сезону», — подписал видео Евгений у себя в телеграм-канале.

Также Плющенко-старший за кадром прокомментировал выполняемые сыном элементы, ссылаясь на недавнее выступление Александра с певцом Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Александр выступил на искусственном пластиковом льду. Номер стал отсылкой к конкурсу Евровидение-2008, где Евгений Плющенко также сопровождал выступление певца. Публикация выступления юного фигуриста в соцсетях вызвала поток ироничных комментариев и завирусилась по Сети.

«Смотри, и не на пластике он неплохо работает! Прямо даже и фигурист, оказывается. Вот как он умеет. Красиво! Получше, чем на пластике, да, Сань?» – сказал на видео Евгений Плющенко.