Фигуристка Лью стала гостьей музыкальной премии

Алиса Лью стала гостьей премии American Music Awards: «В моей спортивной жизни музыка играет важную роль»
Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе.
Фигуристка представила награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре рок/альтернатива». Победила группа Twenty One Pilots.
«В моей спортивной жизни музыка играет важную роль. Благодаря ей я нахожу контакт и делюсь своим творчеством со зрителями», – сказала Лью, находясь на сцене.
