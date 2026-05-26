$71.5585.45

Алиса Лью стала гостьей премии American Music Awards: «В моей спортивной жизни музыка играет важную роль»

Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе.

Фигуристка Лью стала гостьей музыкальной премии
© Sports.ru

Фигуристка представила награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре рок/альтернатива». Победила группа Twenty One Pilots.

«В моей спортивной жизни музыка играет важную роль. Благодаря ей я нахожу контакт и делюсь своим творчеством со зрителями», – сказала Лью, находясь на сцене.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости