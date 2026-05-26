Свищев выразил недоумение по поводу перехода сына Плющенко в Азербайджан

Свищев — о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Не могу найти объяснение такому решению Евгения. Для меня это неприемлемо»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что не понимает решение олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сменить сыну спортивное гражданство.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что решение о переходе Александра Плющенко в Азербайджан приняли родители спортсмена и в организации одобрили это решение.
— Для меня удивительно, когда с одной стороны известные люди говорят о том, как любят нашу страну и поддерживают ее политику, и при этом для своих детей создают условия, когда они будут выступать за другую страну. Я даже не понял и не услышал объяснения самого Плющенко, его супруги. Понятно, что ребенок не принимает решение, прежде всего (это идет) от его родителей. Поэтому удивительно, что он будет выступать за другую страну. У меня нет оправданий данному поступку. Я не могу себе найти объяснение, почему Евгений принял такое решение по поводу своего ребенка. Хороший ребенок, прекрасный. Мы все видим, семья активна в соцсетях, в политической жизни страны, в спортивной жизни страны. Но такое решение… Я читаю много разных комментариев, стараюсь аккуратно говорить сейчас, неэмоционально, чтобы никого не обижать, но все‑таки для меня такие действия неприемлемы, — сказал Свищев «Матч ТВ».
