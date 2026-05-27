Дегтярев раскритиковал переход сына Плющенко в иностранную сборную

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев негативно относится к переходу сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александра Плющенко в сборную Азербайджана. Об этом Дегтярев заявил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

Ранее источник сообщил ТАСС, что Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана.

"Это личное дело каждого, но мое отношение к этому негативное. Как министр с этим согласиться не могу, честно", - сказал Дегтярев.

Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии "Ангелы Плющенко".