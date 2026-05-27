Авербух: ФФККР во главе с Сихарулидзе показала свою эффективность

Хореограф и продюсер Илья Авербух положительно оценил переизбрание Антона Сихарулидзе на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), поскольку под его руководством организация показала свою эффективность. Об этом Авербух сообщил ТАСС.

"Я рад переизбранию Антона Сихарулидзе. Считаю, что он хорошо справляется со своими обязанностями. Мне импонирует даже его прямолинейность, он не боится не понравиться какой-то части болельщиков. Антон говорит больше с профессиональным сообществом, и у него есть позиция", - сказал Авербух.

По его словам, главная задача для федерации сейчас - возвращение российских фигуристов на международную арену.

"Желаю ему удачи в том, чтобы наши ребята вернулись на мировую арену - нам это как воздух необходимо. Сейчас все политико-дипломатические силы должны быть брошены на это. Внутренняя работа ведется большая: огромное количество турниров, фигуристы всесторонне поддерживаются - и сборники, и те, кто в сборную не входит. Федерация во главе с Антоном показала свою эффективность", - добавил Авербух.

Ранее Сихарулидзе был единогласно переизбран на пост президента ФФККР на отчетно-выборной конференции в офисе федерации на "Навка-Арене" - он был единственным кандидатом. Сихарулидзе возглавил ФФККР в феврале 2025 года на внеочередной конференции, также будучи единственным кандидатом. В апреле 2023 года он был назначен исполняющим обязанности президента федерации после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, занимавшего этот пост с июня 2010 года.